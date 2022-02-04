Bilim insanları Dünya’daki yaşamın başlangıcıyla ilgili olarak siyanürü işaret etti

Bilim insanları başka gezegenlerde yaşama dair ipuçları sunabilecek bir bulgudan yola çıkarak siyanürün Dünya’da yaşamın başlamasını sağlamış olabileceğini söyledi.

Yeni bir araştırmaya göre zehirli ve ölümcül bir gaz olarak bilinmesine rağmen bu kimyasal bileşik, Dünya’da yaşamı meydana getiren en erken tepkimelerin başlamasını sağlamış olabilir.

Bu da başka gezegenlerde yaşamın kimyasını daha iyi anlamamızı ve bunun önceden düşündüğümüzden nasıl çok daha farklı olabileceğini görmemizi sağlayabilir.

Scripps Araştırma Enstitüsü’nde kimya alanında doçent olan, yeni araştırmanın başyazarı Ramanarayanan Krishnamurthy, “Dünya’nın erken dönemlerinde ya da başka gezegenlerde yaşam belirtileri ararken, arayışımızı bugün yaşamda var olduğunu bildiğimiz biyokimyaya dayandırırız. Bu aynı metabolik reaksiyonların siyanür tarafından tetiklenebilmesi gerçeği hayatın çok farklı olabileceğini gösteriyor” dedi.

Bugün Dünya’da ters trikarboksilik asit döngüsü veya r-TCA döngüsü adı verilen bir dizi kimyasal reaksiyonu kullanan bakteriler var. Bu, karbondioksit ve suyu yaşamın merkezinde yer alan kimyasal bileşiklere dönüştürür.

Bilim insanları, r-TCA döngüsünün Dünya’nın erken dönemlerinde yaşam için gerekli moleküllerin oluşmasını sağladığını düşünüyor. Fakat bu döngü yaşam evrimleşmeden önce var olması imkansız proteinlere gereksinim duyuyor. Başka metallerin bu reaksiyonlara yol açması mümkün olsa bile bu metallerin tepkime oluşturabilmesi için gezegenimizin ilk günlerinde var olmadığı düşünülen koşullar gerekir.

Bilim insanları başka bir molekülün bu tepkimelerin oluşmasını sağlayıp sağlayamayacağını merak etti. Dünya’nın erken dönemlerinde siyanür var olduğu için bunun karbondioksitten organik moleküller üretip üretemeyeceğini görmek istediler.

Denediklerindeyse işe yaradı. Siyanür, test tüplerinde proteinlerin veya metallerin işini yapabildi.

Krishnamurthy, “Bu kadar basit olması korkutucuydu” dedi.

Gerçekten özel bir şey yapmamıza gerek yoktu, bu molekülleri karıştırdık, bekledik ve reaksiyon kendiliğinden gerçekleşti.

Dünya’nın erken döneminde kimyasal durumun nasıl olduğunu kesin şekilde göstermek imkansız. Fakat yeni araştırma başka bir olasılık sunuyor. Üstelik bu, başka yerlerde uzaylı yaşamı arayışımıza ışık tutabilecek nitelikte.

Krishnamurthy, “Bu metallerin ve bu aşırı koşulların olması gerektiğini söylemekten bizi kurtarıyor” dedi.

Bu siyanür bazlı kimyadan evrimleşen yaşamlar olabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral