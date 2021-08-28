20 günde 880 Milyon TL’lik ‘kayıtsız’ para, kayıt altına alındı

Kanal SİM’e konuşan Maliye Bakanı Oğuz, ‘kara para aklama kararnamesi’ diye anılan kararnamenin yürürlükte kaldığı yaklaşık üç hafta içerisinde 22 milyon TL vergi toplandığını açıkladı…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuoyunda ‘kara para aklama kararı’ diye anılan ‘Nakdi Varlıkları Kayıt Altına Alınması Kararnamesi’ çerçevesinde yaklaşık 20 gün içerisinde devletin 22 milyon TL vergi tahsil ettiğini açıkladı.

Kanal SİM’de SABAH KAHVESİ programına telefon bağlantısıyla katılan Oğuz, Bakanlar Kurulu’nun bu hafta içerisinde iptal ettiği kararnamenin ‘kara para aklama kararı’ olarak lanse edilmesine tepki gösterdi. ‘Daha önce de iki kez benzer kararname çıktığını’ söyleyen Oğuz, konunun yargıya gitmesi nedeniyle iptaline karar verdiklerini ve meclise yasa tasarısı olarak sevk ettiklerini belirtti.

Kararnamenin yürürlükte kaldığı yaklaşık üç haftada kaç kişinin başvurduğu konusunda ayrıntı vermeyen Oğuz, Vergi Dairesi’nin bu sürede 22 milyon TL vergi tahsil ettiğini söyledi.

Kararname, kayıt altına giren ana paradan yüzde 2,5 oranında vergi alınmasını öngörüyordu. Buna göre yaklaşık 20 gün içerisinde kararname çevresinde 880 milyon TL civarında bir kaynak KKTC sistemine girmiş oldu.

Maliye Bakanı Oğuz, bir başka soruya cevap verirken bu ay içerisinde Türkiye’den 120 milyonu kredi, 30 milyonu ise savunma amaçlı olmak üzere toplam 150 milyon TL’lik bir kaynak geldiğini de açıkladı.