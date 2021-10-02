2 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan Hüseyin Arıca, Ahmet Özçoban ve Emre Arslan dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Bülent Polat, 23.09.2021 tarihinde, Girne’de, üç zanlının kalmakta oldukları ikametgah içerisinde polis tarafından yapılan aramada; Ahmet Özçoban’ın yatak odasında bir adet 9 mm çapında tabanca ve 9 mm çapında toplam 35 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, üç zanlının tutuklandığını, Hüseyin Arıca’nın ifadesinde silahın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlı Emre Arslan’ın ise silahı zanlı Arıca’nın isteği üzerine taşıyıp eve götürdüğünü anlattığını aktardı. Polis, Arıca’nın kanunsuz silah tasarrufu diğer iki zanlının ise kanunsuz patlayıcı madde olan silah taşıma suçlarını işlediklerini aktardı. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede güçlü yasal bağları bulunmadığını belirten polis, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı Mustafa Asena ise Hüseyin Arıca’nın kan davalı olduğunu, bu yüzden 12 yıl önce ülkeye geldiğini, geldiği gibi polise gidip korunmayı talep ettiğini ancak polisin bu talebi yerine getirmediğini, müvekkilinin bu yüzden silah aldığını öne sürdü. Asena, “ Onu ihbar edenler silahtan arındırmak istiyor. Ülkeden atılmasını sağlamaya çalışıyor ki Türkiye’ye temizlesinler diye” şeklinde konuştu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı Arıca’yı 2 ay süreyle cezaevine gönderirken, diğer iki zanlıyı 400 bin TL kefil, 400 bin TL de şahsi kefalet senediyle serbest bıraktı.