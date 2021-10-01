2 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarına göre 1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesi 24-30 Eylül 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 63 numuneden 62 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Deftera Gıda Ltd.’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 16 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Ünver’e ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
|1 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Arsal Gıda San.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|2
|Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|3
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|4
|Cahide Kılıç
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|5
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|6
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|7
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma stk
|Temiz
|8
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|9
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|10
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|11
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|12
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Arap Kızı
|Temiz
|13
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|14
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|15
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|16
|Muha Sebze ve Meyve
|İthal
|Elma stk
|Temiz
|17
|Muha Sebze ve Meyve
|İthal
|Armut
|Temiz
|18
|Akari Free Port ltd.
|İthal
|Buğday (Unluk)
|Temiz
|19
|Toprak Ürünleri Kurumu
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|20
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|21
|Cahide Kılıç
|İthal
|Ayva
|Temiz
|22
|Cahide Kılıç
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|23
|Cahide Kılıç
|İthal
|Havuç
|Temiz
|24
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|25
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|23
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|27
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|28
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|29
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|30
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|31
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|32
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|33
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Arap Kızı
|Temiz
|34
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|35
|Bekir Cura
|İthal
|Domates
|Temiz
|36
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|37
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Havuç
|İMHA
|38
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Domates
|Temiz
|39
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|40
|Pınarlı tarım İşl.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|41
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Fasülyesi Küspesi
|Temiz
|42
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|43
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Marul
|Temiz
|44
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|45
|Cahide Kılıç
|İthal
|Pancar
|Temiz
|46
|Cahide Kılıç
|İthal
|Marul
|Temiz
|47
|Erhan Gök
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|48
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma stk
|Temiz
|49
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|50
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|51
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Marul
|Temiz
|52
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|53
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|54
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|55
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Marul
|Temiz
|56
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|57
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|58
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|59
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|61
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|62
|Bekir Cura
|İthal
|Havuç
|Temiz
|63
|Bekir Cura
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|64
|Medet Sak
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|65
|Elife Gürler
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|66
|Ayşe Bayır
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|67
|Ümmü Ünver
|Gazimağusa
|Hıyar
|Hasat Erteleme
|68
|Uğur Akan
|Kalkanlı
|Nar
|Temiz
|69
|Özdemir Beyutoğulları
|Kalkanlı
|Nar
|Temiz
|70
|İbrahim Momin
|Kalkanlı
|Nar
|Temiz
|71
|Fahri Keskin
|Güzelyurt
|Nar
|Temiz
|72
|Mehmet Bengü
|Bostancı
|Nar
|Temiz
|73
|Gökhan Saraç
|Aydınköy
|Nar
|Temiz
|74
|Tarsan Çiftliği
|Çatalköy
|Patlıcan
|Temiz
|75
|Tarsan Çiftliği
|Çatalköy
|Biber Dolmalık
|Temiz
|76
|Cabbar Çelik
|Türkmenköy
|Turp
|Temiz
|77
|Hasan Beşerler
|Çayönü
|Marul
|Temiz
|78
|İsmail Bender
|Çayönü
|Roka
|Temiz
|79
|Kamuran Ender
|Bostancı
|Nar
|Temiz