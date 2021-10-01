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2 üründe limit üstü kalıntı

1 Ekim 2021
gıda denetim





Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarına göre 1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi 24-30 Eylül 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 63 numuneden 62 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.



Deftera Gıda Ltd.’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 16 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Ünver’e ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

 

 1 Ekim  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1Arsal Gıda San.İthalPancarTemiz
2Cahide KılıçİthalNektarinTemiz
3Cahide KılıçİthalŞeftaliTemiz
4Cahide KılıçİthalSultani ÜzümTemiz
5Halil Kasap Paz.İthalHavuçTemiz
6Halil Kasap Paz.İthalSultani ÜzümTemiz
7Halil Kasap Paz.İthalElma stkTemiz
8Svs Tic. Ltd.İthalNektarinTemiz
9Svs Tic. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
10Svs Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
11Svs Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
12Svs Tic. Ltd.İthalElma Arap KızıTemiz
13Svs Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
14Deftera Gıda Ltd.İthalElma GoldenTemiz
15Deftera Gıda Ltd.İthalHavuçTemiz
16Muha Sebze ve MeyveİthalElma stkTemiz
17Muha Sebze ve MeyveİthalArmutTemiz
18Akari Free Port ltd.İthalBuğday (Unluk)Temiz
19Toprak Ürünleri KurumuİthalArpa YemlikTemiz
20Cahide KılıçİthalDomatesTemiz
21Cahide KılıçİthalAyvaTemiz
22Cahide KılıçİthalSultani ÜzümTemiz
23Cahide KılıçİthalHavuçTemiz
24Onbaşı İşl. Ltd.İthalDomatesTemiz
25Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
23Onbaşı İşl. Ltd.İthalHavuçTemiz
27Onbaşı İşl. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
28Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
29Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
30Svs Tic. Ltd.İthalDomatesTemiz
31Svs Tic. Ltd.İthalHavuçTemiz
32Svs Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
33Svs Tic. Ltd.İthalElma Arap KızıTemiz
34Svs Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
35Bekir CuraİthalDomatesTemiz
36Deftera Gıda Ltd.İthalDomatesTemiz
37Deftera Gıda Ltd.İthalHavuçİMHA
38Halil Kasap Paz.İthalDomatesTemiz
39Halil Kasap Paz.İthalHavuçTemiz
40Pınarlı tarım İşl.İthalMısır SlajıTemiz
41M. Hacı Ali Ltd.İthalSoya Fasülyesi KüspesiTemiz
42Onbaşı İşl. Ltd.İthalPancarTemiz
43Onbaşı İşl. Ltd.İthalMarulTemiz
44Cahide KılıçİthalDomatesTemiz
45Cahide KılıçİthalPancarTemiz
46Cahide KılıçİthalMarulTemiz
47Erhan GökİthalSultani ÜzümTemiz
48Köşe Tic. Ltd.İthalElma stkTemiz
49Köşe Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
50Köşe Tic. Ltd.İthalDomatesTemiz
51Köşe Tic. Ltd.İthalMarulTemiz
52Svs Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
53Svs Tic. Ltd.İthalPancarTemiz
54Halil Kasap Paz.İthalSultani ÜzümTemiz
55Halil Kasap Paz.İthalMarulTemiz
56Halil Kasap Paz.İthalHavuçTemiz
57Halil Kasap Paz.İthalPancarTemiz
58Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GrannyTemiz
59Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GalaTemiz
61Bekir CuraİthalArmut S.MTemiz
62Bekir CuraİthalHavuçTemiz
63Bekir CuraİthalArmut DeveciTemiz
64Medet SakGazimağusaHıyarTemiz
65Elife GürlerGazimağusaHıyarTemiz
66Ayşe BayırGazimağusaHıyarTemiz
67Ümmü ÜnverGazimağusaHıyarHasat Erteleme
68Uğur AkanKalkanlıNarTemiz
69Özdemir BeyutoğullarıKalkanlıNarTemiz
70İbrahim MominKalkanlıNarTemiz
71Fahri KeskinGüzelyurtNarTemiz
72Mehmet BengüBostancıNarTemiz
73Gökhan SaraçAydınköyNarTemiz
74Tarsan ÇiftliğiÇatalköyPatlıcanTemiz
75Tarsan ÇiftliğiÇatalköyBiber DolmalıkTemiz
76Cabbar ÇelikTürkmenköyTurpTemiz
77Hasan BeşerlerÇayönüMarulTemiz
78İsmail BenderÇayönüRokaTemiz
79Kamuran EnderBostancıNarTemiz

 





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1 Ekim 2021


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