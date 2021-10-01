2 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarına göre 1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi 24-30 Eylül 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 63 numuneden 62 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Deftera Gıda Ltd.’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 16 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Ünver’e ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.