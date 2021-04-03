2 taksi şoförünün COVID-19 testi pozitif çıktı

Gazimağusa Taksiciler Birliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2 taksi şoförünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı söylendi.
Yapılan paylaşım şu şekilde:
TÜM TAKSICILERIN DIKKATINE! NE YAZIKKI BUGUN 2 MESLEKTAŞIMIZ POZITIFTIR…ÖZELLIKLE MAGUSA BÖLGESINDE ARTAN VAKALARIN ÇOGUNLUGUNUN ÖGRENCI OLDUGU BILGISINI ALDIK.. MASKENIZI TAKIN..VE ARADAKI PARAVANINIZI TAKIN ( MECBURİDİR)..PARA ALISVERISINDE ELLERINIZI MUTLAKA DEZENFEKTE EDİN..LUTFEN ARACINIZI HER MÜŞTERIDEN SONRA DEZENFEKTE EDIN…MÜMKÜN OLDUGU KADAR CAMLARINIZI KAPATMAYIN..BILIYORSUNUZ SEKTÖRÜMÜZ BIR DAHA KAPANMAYI KALDIRAMAZ .POZITIF OLAN MESLEKTAŞLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DILIYORUZ…HERKESE SAGLIKLI GUNLER…