2 ithal bir yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin düzenli olarak yaptığı haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı.
Tarım Dairesi 25 Eylül 2020 – 1 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 55 numuneden 53 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait armut (deveci )ve Köşe Tic. ait sultani üzümde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.
2 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 Köşe Tic. İthal Nektarin Temiz
2 Köşe Tic. İthal Şeftali Temiz
3 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Nektarin Temiz
4 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Şeftali Temiz
5 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz
6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
8 Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Domates Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
17 Halil Kasap Paz. İthal Elma Granny Smith Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
20 Halil Kasap Paz. İthal Elma Starking Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
22 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci İmha
25 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz
26 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
27 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
28 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
29 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
31 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz
33 Holy Grains Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
34 Holy Grains Ltd. İthal Domates Temiz
35 SVS Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
36 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
37 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
38 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
39 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
40 Köşe Tic. İthal Havuç Temiz
41 Köşe Tic. İthal Sultani Üzüm İmha
42 Köşe Tic. İthal Elma Starking Temiz
43 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
44 Halil Kasap Paz. İthal Alfanso Üzüm Temiz
45 Halil Kasap Paz. İthal Red Globe Üzüm Temiz
46 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
47 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Şeftali Temiz
48 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Nektarin Temiz
49 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Gala Temiz
50 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz
51 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Golden Temiz
52 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
53 Nuri Ersoy Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
54 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
55 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
56 Ali Kurt Gazimağusa Hıyar Temiz
57 Ayşe Şen Gazimağusa Hıyar Temiz
58 Hülya Ünal Gazimağusa Roka Temiz
59 Hüseyin Turanç Gazimağusa Maydanoz Temiz
60 Kamuran Arkoy Çayönü Ispanak Temiz
61 Kamuran Arkoy Çayönü Turp Temiz
62 Doğan Şeker Çayönü Maydanoz Temiz
63 Mustafa Arkoy Çayönü Kabak Temiz
64 Şevgül Kaymakamtorunları Serhatköy Nar Temiz
65 Fahri Keskin Zümrütköy Nar (Hicaz) Temiz
66 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Hasat Erteleme
67 Cemil Bendi Ozanköy Patlıcan Temiz
68 Cemil Bendi Ozanköy Dolmalık Biber Temiz