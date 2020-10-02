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2 ithal bir yerli üründe limit üstü kalıntı

2 Ekim 2020
haftalık gıda analiz sonuçları






Tarım Dairesi’nin düzenli olarak yaptığı haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı.

Tarım Dairesi 25 Eylül  2020 – 1 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden  55 numuneden 53 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait  armut (deveci )ve Köşe Tic. ait sultani üzümde  Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha  edilmiştir.

Yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.

2 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

1    Köşe Tic.    İthal    Nektarin    Temiz
2    Köşe Tic.    İthal    Şeftali    Temiz
3    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Nektarin    Temiz
4    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz
5    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Havuç    Temiz
6    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Havuç    Temiz
7    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz
8    Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.    İthal    Domates    Temiz
9    Halil Kasap Paz.    İthal    Şeftali    Temiz
10    Halil Kasap Paz.    İthal    Nektarin    Temiz
11    SVS Tic. Ltd.    İthal    Siyah Üzüm    Temiz
12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz
13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Starking    Temiz
14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
15    SVS Tic. Ltd.    İthal    Havuç    Temiz
16    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Starking    Temiz
17    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Granny Smith    Temiz
18    SVS Tic. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz
19    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Armut Santa Maria    Temiz
20    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Starking    Temiz
21    SVS Tic. Ltd.    İthal    Nektarin    Temiz
22    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Elma Granny Smith    Temiz
23    SVS Tic. Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
24    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    İmha
25    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Elma Starking    Temiz
26    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
27    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
28    Mert Uluşan    İthal    Havuç    Temiz
29    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Siyah Üzüm    Temiz
30    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz
31    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Elma Granny Smith    Temiz
32    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz
33    Holy Grains Ltd.    İthal    Mısır (Yemlik)    Temiz
34    Holy Grains Ltd.    İthal    Domates    Temiz
35    SVS Tic. Ltd.    İthal    Red Globe Üzüm    Temiz
36    SVS Tic. Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
37    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz
38    SVS Tic. Ltd.    İthal    Siyah Üzüm    Temiz
39    SVS Tic. Ltd.    İthal    Beyaz Üzüm     Temiz
40    Köşe Tic.    İthal    Havuç    Temiz
41    Köşe Tic.    İthal    Sultani Üzüm    İmha
42    Köşe Tic.    İthal    Elma Starking    Temiz
43    Halil Kasap Paz.    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
44    Halil Kasap Paz.    İthal    Alfanso Üzüm    Temiz
45    Halil Kasap Paz.    İthal    Red Globe Üzüm    Temiz
46    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut Deveci    Temiz
47    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz
48    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Nektarin    Temiz
49    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz
50    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Elma Starking    Temiz
51    Onbaşı İşlt.Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
52    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Siyah Üzüm    Temiz
53    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Red Globe Üzüm    Temiz
54    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
55    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Havuç    Temiz
56    Ali Kurt    Gazimağusa    Hıyar    Temiz
57    Ayşe Şen    Gazimağusa    Hıyar    Temiz
58    Hülya Ünal    Gazimağusa    Roka    Temiz
59    Hüseyin Turanç    Gazimağusa    Maydanoz    Temiz
60    Kamuran Arkoy    Çayönü    Ispanak    Temiz
61    Kamuran Arkoy    Çayönü    Turp    Temiz
62    Doğan Şeker    Çayönü    Maydanoz    Temiz
63    Mustafa Arkoy    Çayönü    Kabak    Temiz
64    Şevgül Kaymakamtorunları    Serhatköy    Nar    Temiz
65    Fahri Keskin    Zümrütköy    Nar (Hicaz)    Temiz
66    Hasan Gökdağ    Güzelyurt    Nar    Hasat Erteleme
67    Cemil Bendi    Ozanköy    Patlıcan    Temiz
68    Cemil Bendi    Ozanköy    Dolmalık Biber    Temiz







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2 Ekim 2020

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