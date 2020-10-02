El-Sen’in grevi hafta sonu da sürecek

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bugün gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, Kıb-Tek İskele ve Güzelyurt Bölge Amirliklerindeki uyarı grevlerini pazartesine kadar sürdürme kararı aldı.

Sendika Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı yazılı açıklamada, bugün 12.30’dan başlamak üzere, yarın 12.30’a, yarın saat 12.30’dan Pazar saat 12.30’a, Pazar saat 12.30’dan Pazartesi 12.30’ a kadar İskele Bölge Amirliği Tesis şubesinde, uyarı grevi kararı alındığını bildirdi.

Sendikanın bugün 16.30’dan başlamak üzere, yarın saat 16:30’a, yarın 16.30’dan Pazar 16.30’a, Pazar 16.30’dan Pazartesi saat 16.30’ a kadar da Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis şubesinde uyarı grevi yapacağını belirtti.