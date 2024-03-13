2 iş kazasında 2 işçi yaralandı

Boğazköy’de ve Lefkoşa’da meydana gelen iş kazalarında iki kişi yaralandı, bir kişi ise ihmalden dolayı tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Boğazköy’de dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında, H.G.(E-40), arıza yapan paletleme makinesini gerekli önleyici tedbir almayı ihmal ederek tekrar çalıştırdı ve o sırada palet üzerindeki su kolisini tamamlamaya çalışan Muhammad Shahroz’un (E-22) başının paletleme makinesine sıkışıp yaralanmasına sebep oldu.

Muhammad Shahroz kaldırldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, H.G. tutuklandı.

Yüksekten düşen işçi de yaralandı

Öte yandan, dün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da yaşanan iş kazasında, Hasan Kabaali (E-45) üst kat için su borularını yapıştırdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2.20 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Kabaali, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.