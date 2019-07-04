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2.5 metreden beton zemine düşen işçi yaralandı

4 Temmuz 2019

İskele’de dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında beton zemine düşen işçi Mehmet Birinci yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay şu şekilde meydana geldi:

03.07.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden Cyprus Preminyum Otelin inşaatında çalışmakta olan Mehmet BİRİNCİ (E-42), profil merdiven üzerinde elektrik tesisatı işi yaptığı sırda merdivenin kayması sonucu 2.5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır.

Mehmet BİRİNCİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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