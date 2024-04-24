19. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 19’uncusunu düzenleyeceği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri ile başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı’ nda saat 20.00′ de gerçekleşecek Festival Açılış Konseri’nde Oskay Hoca yönetimindeki LBO Mozart 40. Senfoni, Türk Marşı, Beethoven 5. Senfoni, Ayışığı Sonatı, Tchaikovsky Kuğu Gölü, Bizet Carmen, Albinoni Adagio, Chopin Noktrün gibi beğenilen klasik eserlerin pop tarzındaki düzenlemelerini yorumlayacak.

Bu yılki festival Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek ve 31 Mayıs’a kadar sürecek 11 farklı konsere ev sahipliği yapacak.

Konser biletleri Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden, Konser Girişinden veya Online Bilet olarak biletfest.com dan alınabilecek.