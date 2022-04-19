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 189 yeni vaka 

19 Nisan 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlanmıştır”




90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



19 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155

Toplam Vaka Sayısı: 92.421

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367



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19 Nisan 2022


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