Harmancı: Herkese söz vererek iktidarda kalınmaz

Kelimelerle izahı mümkün olmayan ama hepimizin hayatını her gün etkileyen bir iktidarsızlık yaşıyoruz.

Halbuki bize ne sizin kimi bakan yapacağınızdan da yapamıyorsunuz, mehter takımı gibisiniz bir adım ileri iki adım geri ama her konuda maşallah, el insaf. Herkes inim inim inlerken ülke her alanda planlı bir hareket görmek isterken, elektrikten tutun da gümrüğe kadar herkes alarm halindeyken, biz başbakanın bakanları ile olan iktidar kavgasını izliyoruz. Mazot giderleri 3 katı, elektrik 3 katı iğneden ipliğe her şey uçup gidiyor.

Çıkın açık açık konuşun Faiz bey, “AKP daha önce bir bakanıma müdahele etti şimdi bu bana yaşatılan ikinci travma, bu ülke tüm hücrelerine kadar kontrol edilmek isteniyor” buysa eğer, deyin. Çünkü diğer tüm dedikleriniz kötü bir oyunculuk ve hiç kimse bunları yemiyor.

Konuşun arkadaş gerçekten bir kez olsun neyse doğrusu onu konuşun, sizin günahınız neymiş bizde öğrenelim de bir türlü göze giremediniz her sözü vermenize her şeyi yaparım demenize rağmen.

Belki de bütün sorun bu, saygı duyulmak için kendiniz olmalısınız, nasıl olsa unutulur deyip bir dakikada konuştuklarınızı yutmak yerine yaptığınız işler doğruysa arkasında durun ki birilerinin saygısını da kazanın.

Doğru olanı yapmak bazen acı verir, liderler bazen zor kararlar almak zorunda kalır, herkese söz vererek iktidarda kalınmaz, 3 ayda tüm yaşanan skandallara rağmen halkın verdiği önemli bir fırsat bu kadar kolay heba edilmez.