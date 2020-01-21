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18 yaşındaki Bilokçuoğlu yaşamını yitirdi

21 Ocak 2020

Lefkoşa’da 18 yaşındaki Mehmet Bilokçuoğlu yaşamını yitirdi.  Dervişe-Selim Bilokçuoğlu çiftinin 18 yaşındaki oğulları Mehmet Bilokçuoğlu dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Bilokçuoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından İsmail Safa Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Havadis ailesi ziyaret gerçekleştirmişti

Havadis Gazetesi çalışanları geçen yıl hastanede tedavi gören 18 yaşındaki Mehmet Bilokçuoğlu’nu ziyaret etmişti.Ziyarete şarkıcı Buray ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’da katılmıştı.

HAYALLERİNE KAVUŞTU



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