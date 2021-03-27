17’si yerel 23 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylatığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7178 olup, 17’si yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 21 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .17 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 9 / Maraş-1/ Görneç- 1

İskele

İskele Boğaz-1

Güzelyurt

Bostancı-1

27 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7178

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 718.578

Toplam Vaka Sayısı: 4260

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3802

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3