16’sı yerel 27 yeni pozitif vaka

“Toplam 5092 test yapıldı, 16’sı yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi”

KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 5092 olup, 16’sı yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli – 3 / Haspolat -1 / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1

27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578

Toplam Vaka Sayısı: 3383

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2