16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini 6 kişinin de maske takmadığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.02.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan toplam 6 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.