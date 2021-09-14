16 bin 389 test sonucu 73’ü yerel 101 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 16 bin 389 test sonucu 73’ü yerel 101 covid-19 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 16 bin 389 test sonucu 73’ü yerel 101 pozitif vakaya rastlandığını, 182 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 73 kişi ise yerel vakadır.

31 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

14 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.389

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 101

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 73

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 182

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .631.561

Toplam Vaka Sayısı: 18.296

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.584

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1640

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1462

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 72

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2796

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 682

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5022

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 48.817