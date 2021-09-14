KıbrısManşet

16 bin 389 test sonucu 73’ü yerel 101 yeni vaka

14 Eylül 2021
KKTC'de covid-19





KKTC’de son 24 saatte yapılan 16 bin 389 test sonucu 73’ü yerel 101 covid-19 pozitif vaka tespit edildi

 

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 16 bin 389 test sonucu 73’ü yerel 101 pozitif vakaya rastlandığını, 182 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



 

7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 73 kişi ise yerel vakadır.

 

31 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

14 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.389

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 101

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

 

Yerel Vaka Sayısı: 73

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 182

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .631.561

 

Toplam Vaka Sayısı: 18.296

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.584

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1640

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1462

 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 72

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2796

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 682

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5022

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 48.817





Etiketler
14 Eylül 2021


Başa dön tuşu