Oğuz Yorgancıoğlu hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk eğitim hayatına ve folkloruna araştırmalarıyla ve kitaplarıyla katkıda bulunan emekli öğretmen Oğuz Yorgancıoğlu, bugün hayatını kaybetti.

Namık Kemal Lisesi’nde müdürlük de yapan Oğuz Yorgancıoğlu’nun yirmiyi aşkın kitabı bulunuyor.

Aslen Baf’ın Lemba köyünden olan ve uzun yıllardır Gazimağusa’da yaşayan Yorgancıoğlu, Erenköy gazilerindendi.

Eski Başbakanlardan ve CTP Genel Başkanlarından Özkan Yorgancıoğlu’nun da abisi olan Oğuz Yorgancıoğlu, binlerce öğrencinin yetişmesine katkıda bulunmuştu.