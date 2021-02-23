1500 TL destek ödemeleri için başvurular başladı

1500 TL destek ödemeleri için başvurular, 23 Şubat- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı ile, 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen, kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerleri destek ödemesine başvurabilecek.

KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerlerine, kapalı kaldıkları sürelere göre, Bakanlığımız tarafından, aylık 1500 TL’ye kadar ücret desteği verilecektir.

İşverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için, 23 Şubat 2021 tarihinden 5 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresine çalışanları adına başvuru yapması gerekmektedir.