15 saniyede 42 yumruk attı

Hafta sonu Girne’de kendisini istediği yere götürmediği gerekçesi ile taksi şoförü Şahin Karaçor’un beline tekme atarak kıran Ceyhun Tokmak dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Devrim DEMİR

Türkiye’de şampiyonluğu bulunan ve adaya girer girmez hafta sonu bir taksicinin belini kırarak gündeme gelen Ceyhun Tokmak, dün tutukluluk süresinin dolması üzerine yeniden polisin yoğun güvenlik önlemi altında Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, teminat talebiyle yeniden yargıç huzurundaydı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkedeki yasal statüsüne dikkati çekerek, yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

114 promil alkollüydü

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, Ceyhun Tokmak’ın “Vahim Zarar”, “Ciddi Darp”, “Sarhoşluk, “Rahatsızlık” ve “İtale-i Lisan” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Varol, zanlının 10 Şubat tarihinde Girne’de Tarsus Sokak üzerinde, kendisini istediği yere götürmediği gerekçesi ile 114 promil alkol tesiri, altında taksici Şahin Karaçor’un yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurarak ciddi şekilde darp edip bel kısmındaki omurga kemiğini kırdıktan sonra, bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını anımsattı.

Zanlının ülkede turist statüsünde olduğuna değinen Varol, Tokmak’ın yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Taksiciler yine ordaydı

Arkadaşlarının ekmek parası kazanmak istediği esnada uğradığı saldırının ardından, Karaçoru’n arkadaşları dün sabah saatlerinde yine mahkeme önündeydi.

Karaçor’un arkadaşları, olanlara seyirci kalmayacaklarını ve davanın son gününe kadar mahkemede olacaklarını belirterek, Tokmak’ın cezaevine götürüldüğü esnada polis aracına saldırarak tepkilerini gösterdiler.

Öfkeli kalabalığı polis yatıştırdı

Sabah saatlerinden itibaren Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan öfkeli taksiciler, Tokmak’ın çıkışını bekledi. Mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Karaçor’un arkadaşlarını güçlükle kontrol altına alabildi.

Olay kameralarda

Girne’nin göbeğindeki Casino önünde yaşanan olay an ve an kamera kayıtlarına yansıdı. Yanında bir bayan ile taksiden inen Ceyhun Tokmak, saniyeler içinde taksi şoförünün oturduğu kapıyı açarak bir anda Karaçoru’un yüzüne yumruklar attığı görüldü. Bölgedekilerin yardımı ile zanlının elinden zor kurtulan Karaçor, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Tokmak olayın ardından tam 4 saat sonra polise teslim olduğu öğrenildi.