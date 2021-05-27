14’ü yerel toplam 16 yeni vaka

“Toplam 6217 test yapıldı, 14’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6217 olup, 14’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.

1 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenikent-1

Girne

Girne Merkez- 2 / Kaşgar-2/ Lapta-1/ Alsancak-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Karakol-3

Lefke

Gemikonağı-1

27 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6217

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.191.211

Toplam Vaka Sayısı: 7155

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6849

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 273

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 242

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 218

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1080

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6229