149 ton süt çiftliklerde imha edildi

Belirli çevreler tarafından dile getirilen Aflatoksin M1 tespit edilen sütlerin imha edilmediğine ilişkin iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

24 Aralık 2018 tarihinden itibaren Aflatoksin M1 limit üstü çıkan sütlerin imha edilmediği yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Temiz bir sütte “Aflatoksin M1”’in maksimum limit değeri 0.05mg/kg olmalıdır. Limit üstü değerler tespit edildiğinde tolerans tanınmadan süt doğrudan SÜTEK gözetiminde çiftliklerde imha edilmektedir.

29 Kasım’dan itibaren “Aflatoksin M1” toksininin limit üstü tespit edilen 31 ayrı çiftlikte toplam 149 ton süt çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde imha edilmiştir. SÜTEK tarafından yapılan analizler sonucunda sütlerinde aflatoksin değerinin yüksekliği tespit edilen tüm sütler çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde anında imha edilmektedir. Bu sütlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarına da gönderilmektedir. SÜTEK olarak çiğ süt üretimi yapılan tüm çiftlikler kontrolümüz altında olup her gün denetlenmektedir

24 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar 7 ayrı çiftlikte toplam 12,763 lt sütte Aflatoksin değeri limit üstü tespit edilen tüm sütler de yine gözetimimizde çiftliklerde imha edilmiştir. Bu konudaki tüm kayıt ve tutanaklarımız mevcuttur.

SÜTEK Laboratuvarında da, halk sağlığını korumak amacıyla her türlü çiğ süt analizlerini eksiksiz yapmaktayız. Eylül ayından beridir Aflatoksin M1 Analizi tüm bölgelerde üretici numunelerine ve fabrikalara ulaştırılan sütlerin tanker kazan sütlerine de yapılmaktadır. Limit üstü çıkan çiğ sütler, çiftliklerde imha edilmekte ve o çiftliğin sütü kontrol altına alınmaktadır. Aflatoksin M1 miktarı söz konusu çiftlikte limit altına düşene kadar süt, Kurum personeli gözetiminde imha edilmekte ve uygun koşullar oluşuna kadar teslim alınmamaktadır. Bizim laboratuvarımız dışında, özellikle UHT İçme sütü üreten büyük fabrikalar da kendi laboratuvarlarında süt alımlarında Aflatoksin M1 kontrolünü titizlikle yapmaktadır. Aflatoksin konusunda kontrollerimiz sıfır toleransla yapılmaktadır.

Ülkemizde üretilen ve Süt Endüstrisi Kurumu tarafından üreticilerden teslim alınarak, süt ürünleri imalatçılarına satışı gerçekleştirilen sütten üretilen tüm süt ve süt ürünlerinin halk sağlığına uygunluğu teyit altında olup, gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

SÜTEK Yönetim Kurulu