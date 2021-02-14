14 ŞUBAT ÖZEL KONSERİ 20’DEN FAZLA SANATÇI BUGÜN RADYO JUKE VE KIBRIS ONAIR SAYFALARINDA 14 şubat pazar günü sevgililer günü canlı yayına birçok ünlü isim katılıyor…

Ülkemizin en sevilen sesleri Fikri Karayel , Ahmet Evan ,Nafiz Dölek , Gökçe Kırgız & Yılmaz Taner , Ayse Çınar , Derviş İşgüzar (Rast) , Ozan Orhun , Cağil İşgüzar , Neslihan Çakır , İpek Amber , Osman Tuğsal , Burcu Durmaz , Çetin Keskinel (Frekans) , Gizem Akbil , Zeki Karahanoglu , Eda Girgin , Hüseyin Kasap (Reva) , Dilara Ferit , Bora Serbülent Radyo Juke ve Kıbrıs OnAir sosyal medya kanalarından ve Radyo Juke 90.9 frekansından canlı yayınlanıyor. En sevdiğin sanatçıların canlı canlı aşk şarkıları saat 16.00 dan itibaren canlı yayında sizlerle..