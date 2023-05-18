13’üncü Lefke Ceviz Festivali 4 Haziran’da yapılıyor

13’üncü Lefke Ceviz Festivali, 4 Haziran Pazar günü yapılıyor.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Lefke Turizm Derneği iş birliğinde Lefke Çarşı Merkezi’nde düzenlenecek Ceviz Festivali, üreteni ve üreticiyi destekleme ana amacını taşıyor.

Festival kapsamında sanatsal sergiler, el sanatları sergisi, dans gösterileri, konserler, rehber eşliğinde ücretsiz tur, ceviz macunu yarışması ve çok sayıda aktivite yer alacak.

Lefke Belediyesi, Lefke Ceviz Festivali’ne tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.