13’üncü Lefke Ceviz Festivali 4 Haziran’da yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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13’üncü Lefke Ceviz Festivali 4 Haziran’da yapılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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13’üncü Lefke Ceviz Festivali, 4 Haziran Pazar günü yapılıyor.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Lefke Turizm Derneği iş birliğinde Lefke Çarşı Merkezi’nde düzenlenecek Ceviz Festivali, üreteni ve üreticiyi destekleme ana amacını taşıyor.


Festival kapsamında sanatsal sergiler, el sanatları sergisi, dans gösterileri, konserler, rehber eşliğinde ücretsiz tur, ceviz macunu yarışması ve çok sayıda aktivite yer alacak.

Lefke Belediyesi, Lefke Ceviz Festivali’ne tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.

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Tags:Lefke Ceviz Festivali
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