Ara seçimlerde görevlilere yapılacak ödeme belirlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Ara seçimlerde görevlilere yapılacak ödeme belirlendi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
resmi gazete
Ara seçimlerde sandık kurulu başkanlarına 1.800, sandık kurulu üyelerine 1.400 TL ödeme yapılacak
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KKTCödemeSandık görevlileriSEÇİM…
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar