131’i yerel 148 yeni vaka

“Toplam 6043 test yapıldı, 131’i yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 243 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6043 olup, 131’i yerel 148 pozitif vakaya rastlanmış, 234 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 131 kişi ise yerel vakadır.

46 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

2 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6043

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 131

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 234

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .471.488

Toplam Vaka Sayısı: 16.721

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.181

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2078

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 134

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1806

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4250

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 780

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 488

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3717

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 43.403