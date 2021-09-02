ABD’de sel: Can kaybı artıyor

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, fırtına ve selin etkili olduğu New York’ta 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New Jersey’de ise bir apartmanda 5 kişi ölü bulundu. Ayrıca, eyaletin Passaic kentinde aracı sular altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter’dan yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle New York’ta olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Blasio, kentte etkili olan şiddetli yağmur ve sele dikkati çekerek tarihi bir hava olayı ile mücadele ettiklerini vurguladı.

New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sel nedeniyle metronun kullanılamadığı belirtilirken, insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.