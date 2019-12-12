120 bin liralık muz ilham verdi,Türkiye’de belediyeler sanata soyundu

İtalyan sanatçı Cattelan’ın 120 bin liraya satılan duvara koli bantı ile yapıştırılan muz eseri, Türkiye’de belediyelerin sanata karşı ilgisini arttırdı. Belediyeler yarattıkları eserlerle Cattelan’a rakip oldu.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın yaptığı duvara yapıştırılan bir muzdan oluşan eser ABD’nin Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali’nde 120 bin dolara satıldı. Haberin duyulması üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı benzer fotoğraflar paylaştı.

Bazı belediyeler de bu post modern sanat akımından etkilendi. Yörelerinin ünlü ürünlerini duvara bantlayarak çektikleri fotoğrafları paylaşan belediyeler Cattelan’a rakip oldu.

Hamsi fotoğrafı paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi fotoğrafın altına “Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur” notunu düştü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Mutfağı zengin şehir Kayseri’de sizleri pastırma yemeye bekliyoruz. Senin değerin parayla ölçülmez” ifadeleriyle pastırmayı sanat dünlasına armağan etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise sanat eserinde Antep Fıstığı’nı kullandı.

Post modern tablosunda simit kullanan Samsun Büyükşehir Belediyesi ‘Eser dediğin böyle olur… Yanında çayla daha güzel olur…’ şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sanat eserinde bal kabağı kullanmayı deneyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi başarılı olamadı. Belediye paylaşımında “Muz değil ki asalım / Sanat diye satalım/ Gelin biz en iyisi /Tatlısını yapalım” ifadelerini kullandı.