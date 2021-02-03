Dünya
12 yaşındaki Haddon Haste en hızlı Lego rekoruyla Guinness’te
ABD’de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, Lego Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı’nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirmeyi başardı. Haste bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Haste, 94 parçalık setle Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı’nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirdi.
“BAŞARABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haste, “Karantina döneminde herkes evdeyken, can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yapmak istedim. Daha doğrusu bir rekora göz diktim. Hızlı lego parçalarını birleştirmek için çalıştım. Sonunda o gün geldiğinde hünerimi gösterdim. Ve başarabildiğim için çok mutluyum” dedi.