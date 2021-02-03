İtalya’da hükümeti kurma görevi Mario Draghi’ye verildi

Ülkede 13 Ocak’ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla baş gösteren hükümet krizini, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle çözmek için yapılan girişimlerden dün itibariyle sonuç çıkmayınca, teknokrat bir hükümetin kurulması için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Mattarella, ECB’nin eski başkanı Draghi ile 1 saati aşkın süre görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Draghi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, Draghi’nin de bu görevi şartlı kabul ettiğini açıkladı.

Draghi’nin önümüzdeki günlerde kabinesinde yer alacak isimleri belirlemesi ve parlamentodaki siyasi partilerden destek araması bekleniyor.

Mario Draghi kimdir?

1947’de Roma’da doğan ve başkentin önemli üniversitelerinden Sapienza’dan mezun olan Mario Draghi, 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İtalya’nın uluslararası arenada saygın ekonomi uzmanlarından Draghi, özellikle (ECB) Başkanlığı sırasında Avrupa’da yaşanan mali borç krizinde izlediği politikalar sebebiyle “Euro Bölgesi’ni kurtaran adam” olarak anılıyor.

Hükümetin istifa süreci

5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler’in (LeU) üçlü koalisyon olarak başladığı, PD’nin bölünüp içinden Iv’nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen “2’nci Conte Hükümeti”, yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019’da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin Başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte’yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2’nci Conte Hükümeti 18 Ocak’ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak’ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı.