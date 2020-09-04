ManşetSeçim 2020

12 aday başvurularını yapıyor

4 Eylül 2020
aday belirlemek için son gün

KKTC’de 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar resmi başvurularını bugün yapıyor.

TAK muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) aldığı bilgiye göre, başvuru için YSK’dan randevu alan 12 aday, mesai saatleri içinde gerekli belgeleriyle birlikte Lefkoşa’da Mahkemeler binasındaki YSK’ya başvuracak.

İlk başvuruyu bağımsız aday ve halen Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı saat 09.00’da yaptı.

Saat 09.30’da CTP adayı, Genel Başkan Tufan Erhürman, 10.00’da UBP adayı, Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar, 10.45’te bağımsız aday, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11.20’de bağımsız aday Alpan Uz, 11.40’ta bağımsız aday Ali Sanatkar, 12.00’de YDP adayı, Genel Başkan Erhan Arıklıl, 12.30’da MDP adayı Fuat Çiner, 13.00’te bağımsız aday Mustafa Ulaş, 13.30’da bağımsız aday Arif Salih Kırdağ, 14.00’te bağımsız aday Serdar Denktaş ve 14.20’de de bağımsız aday Ahmet Boran başvuru yapacak.

YSK, başvuruların tamamlanmasının ardından gün sonunda adayları geçici olarak ilan edecek.

13 Eylül Pazar günü kesinleşecek adaylar 14 Eylül’de resmen ilan edilecek.


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