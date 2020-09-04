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Robert Pattinson corona virüse yakalandı

4 Eylül 2020
Robert Pattison

Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, ‘Alacakaranlık’ filmleriyle yıldızı parlayan dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson da corona virüse yakalandı.

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

34 yaşındaki oyuncu, Batman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Pattinson’ın başrolde olduğu The Batman’ın çekimleri, ünlü oyuncunun corona virüse yakalandığı haberi üzerine durduruldu.

DWAYNE JOHNSON DA YAKALANMIŞTI

“The Rock” lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin corona virüse yakalandığını ancak kendi ifadesiyle ‘virüsü def ettiklerini’ söyledi. 2020’nin en çok kazanan 48 yaşındaki aktörü Johnson, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, 35 yaşındaki şarkıcı eşi Lauren Hashian, dört yaşındaki kızları Jasmine ve iki yaşındaki Tiana ile birlikte son üç hafta boyunca Covid-19 hastalığıyla mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını belirtti. Test yaptırdıktan sonra sonucu beklerken endişelendiğini söyleyen Johnson, “Benim bir numaralı önceliğim her zaman ailemi korumak. Çocuklarımı, sevdiklerimi korumak. Çıkacaksa sadece benimkinin pozitif çıkmasını umdum ama değildi. Tüm ailemde çıktı” ifadesini kullandı.

Küçük kızlarının çoğunlukla birkaç gün öksürük şikayetinin olduğunu söyleyen Johnson, kendisiyle eşinin “sert bir gidişat” yaşadığını söyledi.

İyileşme sürecinin zor olduğunu anlatan ünlü aktör, hayranlarına maske takma çağrısı yaptı.


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