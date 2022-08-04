12.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çalışmak bugünden itibaren yasak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugünden itibaren ay sonuna kadarki süre içinde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta, güneş altında çalışılmasını yasakladı.

Bakanlık, Aşırı Sıcaklarda Dışarıda Çalışma Yasağı’nın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu..

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran da, hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmediğini ancak nemin hissedilen sıcaklığı 43-46 derece dolaylarına çıkardığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda Lefkoşa’da sıcaklığın 46,6 derece ölçüldüğünü kaydeden Buran, “Bugünlerde böyle bir olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…” açıklamasında bulunarak yüksek nem nedeniyle sıcakların bunaltmaya devam edeceğini belirtti.