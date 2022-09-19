10.5 milyar TL yakın izlemede

Bankalardan kullandıkları kredilerin taksitlerini ödemekte güçlük çeken vatandaşlar rutin harcamaları nedeni ile kredi kartlarına da yüklendi, bankalara borç büyüdü çığ oldu.

Havadis, KKTC Merkez Bankası’nın Mayıs-Temmuz 2022 tarihlerine ait 2 aylık kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin verileri karşılaştırdı.

KKTC Merkez Bankasının Mayıs 2022 verilerine göre tahsili gecikmiş alacaklar başlığı altında kredi kartları tutarı 40 milyon 822 bin 462 TL olarak belirtilirken bu rakam Temmuz 2022 itibari ile 41 milyon 373 bin 481 TL olarak kayıtlara geçti.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Mayıs 2022 sonu itibarıyla, vatandaşların bankalara olan toplam borcu 580 milyon 658 bin 400 TL olarak kayıtlara geçmişti, Temmuz 2022 itibari ile 676 milyon 970 bin 450 TL’ye yükseldi.

Mayıs 2022’de 54 milyar 915 milyon 843 bin 593 TL olan kurum-şirket borçları, Temmuz 2022 itibari ile 58 milyar 240 milyon 276 bin 310 TL olarak kaydedildi.

NAKDİ KREDİLER 40 MİLYARA YAKLAŞTI

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Mayıs 2022 sonu itibari ile bankaların kullandırdığı nakdi krediler toplamı 38 milyar 85 milyon 188 bin 390 TL iken Temmuz 2022 sonu itibari ile bankaların kullandırdığı nakdi krediler toplamı 39 milyar 676 milyon 858 bin 192 TL olarak kaydedildi.

VATANDAŞLARIN ÇOĞUNLUĞU 12-24 AY VADE İLE BORÇLANDI

KKTC Merkez Bankası’nın Temmuz 2022 verilerine göre vatandaşların bankalardan kullandığı toplam 676 milyon 970 bin 450 TL kredinin 29 milyon 483 bin 498 TL’si 0-12 aylık zaman dilimi içerisinde ödemek üzere kullandırılırken, 519 milyon 281 bin 458 TL’si 12-24 aylık zaman dilimi içerisinde ödemek üzere kullandırıldı.

24 ay ve üzeri vade ile kullandırılan kredi miktarı ise 102 milyon 607 bin 131 TL.

ŞİRKETLER UZUN VADELİ BORÇLANIYOR

KKTC Merkez Bankası Temmuz 2022 verilerine göre, şirketler kullandığı 57 milyar 563 milyon 305 bin 860 TL kredinin 24 milyar 561 milyon 83 bin 292 TL’sini TL’si 0-12 aylık zaman dilimi içerisinde ödemek üzere kullandırılırken 4 milyar 648 milyon 964 bin 4 TL’si 12-24 aylık zaman dilimi içerisinde ödemek üzere kullandırıldı

24 ay ve üzeri vade ile kullandırılan kredi miktarı ise 27 milyar 109 milyon 970 bin 98 TL.

10.5 MİLYAR TL YAKIN İZLEMEDE

Kredi taksitlerini gününe ödemeyen şirketlerin ve şahısların birçoğu, krediyi kullandığı banka ile borcunu yeniden yapılandırdı.

KKTC Merkez Bankası’nın Temmuz 2022 sonu verilerine göre, taksiti zamanında ödenmeyerek yapılandırılan kredi miktarı, 755 milyon 738 bin 149 TL.

Kredi taksiti ödeme gününü 30 gün geciktirenler riskli müşteri gurubunda ve ilgili banka tarafından yakın izlemeye alındı.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Temmuz 2022 sonu itibarı yakın izlemedeki toplam kredi miktarı 10 milyar 505 milyon 517 bin 851 TL.

8 MİLYON 343 BİN 157 TL GAYRİ NAKDİ KREDİ TAZMİN EDİLDİ

Bankaların müşteri adına “Müşteri belirlenen tarihe kadar ilgili ödemeyi yapmazsa, adına ödemeyi banka olarak ben yapacağım” taahhüdünde bulunduğu (teminat mektubu) gayri nakdi kredi miktarı Temmuz 2022 sonu itibari ile toplam 3 milyar 275 milyon 439 bin 292 TL.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, Temmuz 2022 sonu itibarı ile tazmin edilen gayri nakdi kredi bedeli ise 8 milyon 343 bin 157 TL.