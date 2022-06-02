1 Haziran Dünya Çocuk Günü Değirmenlik’te coşkuyla kutlandı

Her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Çocuk Günü” etkinliği dün, Değirmenlik Belediyesi’nin sekizinci kez gerçekleştirdiği muhteşem etkinlikle kutlandı.

Saat 18:00’da Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, bando eşliğinde yürüyen ve rengârenk görüntüleriyle şarkılar söyleyen çocukların Değirmenlik Düğün Salonu’na gelmeleri ile devam etti.

Sunuculuğunu Hüseyin Kıral’ın yaptığı ve bölge halkının muhteşem katılımıyla başlayan şenlikte, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra, meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar eşlik etti.

Karavezirler tüm çocukların “Dünya Çocuk Günü”nü kutladı

Değirmenlik Belediyesi’nin 8’incisini düzenlediği Çocuk Şenliği’ne sponsorluklarından dolayı Erülkü Süpermarket ve çalışanlarına, Gülgün Süt mamullerine ve çalışanlarına, Mardo dondurmalarına ve çalışanlarına, tüm belediye çalışanlarına, tüm meclis üyelerine ve tüm bölge halkına teşekkür eden Başkan Ali Karavezirler, tüm bölge okullarına da teşekkür ederek “hoş geldiniz” dedi.

Yaşanan kovid sürecinin ardından sağlıklı günler geçirmeyi temenni eden Karavezirler, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile bölgeyi daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Karavezirler tüm çocukların “Dünya Çocuk Günü”nü kutladı.

Şenlikte sahnede yer alan gösteriler şunlardı:

Değirmenlik İlkokulu bando ritim gösterisi. Öğretmen: Şevket Şafakoğulları

Minions Okul Öncesi çocuklarının gösterisi. Öğretmen: Gülay Eyri

Şekerler Diyarı Okul Öncesi çocuklarının gösterisi. Öğretmen: Gökçen Eyri

Gaziköy Anaokulu gösterisi. Öğretmenler: Ezgi Beşerler ve Gülnihal Denizci

Cihangir-Düzova İlkokulu okul öncesi gösterisi ve 3. Sınıf gösterileri. Öğretmenler: Gülten Özcihangirli ve Özlem Canyol

Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu 4 ve 5. sınıfların hazırladığı dans gösterisi. Öğretmenler: Aydın Üretici ve İpek Ataöğün

Şht. Mehmet Eray İlkokulu 4 A sınıfının hazırladığı koro dinletisi ve 3 B sınıfının hazırladığı basketbol ritim gösterisi. Öğretmenler: Hidayet Davulcu ve Şengül Arı

Değirmenlik İlkokulu Halk Dansları gösterisi ve 4. sınıflar dans gösterisi. Öğretmenler: Eylem Menteşoğulları ve Arkın Başat

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi

Eğitmenler: Sena Kurtel-Ebru Kurtel

Değirmenlik Belediyesi SAM Jimnastik Grubu gösterisi. Eğitmenler: Beril Aydoğan-Basri Aydoğan

Mesarya Yıldızları Jimnastik Grubu gösterisi.

Eğitmenler: Beril Aydoğan-Basri Aydoğan

Değirmenlik Belediyesi SAM Gitar Grubu müzik dinletisi

Eğitmen: Oğuz Aslantürk