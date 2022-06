Gönyeli’de 2 bin 500’ün üzerinde çocuk 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği 13’üncü Çocuk Şenliği tarihi bir korteje tanıklık etti, 2 bin 500’ün üzerinde çocuk 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği muhteşem bir açılışla başladı. Gönüllerince dans eden, eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar rengârenk bir görüntü ortaya çıkardı.

Gönyeli Belediyesi’nin organizesinde gerçekleşen Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği, kortej ile başladı, ardından Yalçın Park’ta devam etti. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Yalçın Park’ta birçok okul çeşitli gösteriler sundu.

‘Kortej’ rengârenk görüntülere sahne oldu

Eski Belediye hizmet binasından saat 18.30’da başlayan kortej yürüyüşü görenleri sevindirdi. Neredeyse her renkten kostümleriyle uzun bir kortej oluşturan çocukları Gönyeli Yalçın Park’a kadar yürüdü.

Danslar edildi şarkılar söylendi

Gönyeli Çocuk Şenliği kortejinin Yalçın Park’a ulaşmasının ardından etkinlik de başlamış oldu. Yüzlerce çocuk hem hazırladıkları dansları ailelerine sundu hem de gönüllerince eğlendi. Çocuk şarkıları ve yüz boyama etkinlikleriyle 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Çağda Özsoy’un sunumunu yaptığı Gönyeli 13’üncü Çocuk Şenliği; Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The American Future College, , Minik Dahiler, Maya kids, Neşe Yuvam, 9 Eylül ilkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa iş birliği ile gerçekleşti.

Benli: Çocuklarımız barışı inşa edecek, geleceği kuracak



Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, şenlikte yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle iki yıldır organize edemedikleri çocuk şenliğini bu yıl yüksek bir katılımla gerçekleştiğini belirtti, “ “Demek ki hepimiz bu şenliği çok özlemişiz” dedi.

“Çocuklarımızın yüzleri gülüyor, hepimiz 2 yıl sonra buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Benli, 2007’de göreve geldiklerinde çağdaş bir yaşam için dönüşüm ve gelişim sözü verdiklerini anımsattı.

Benli şunları söyledi:

“Bugün 2 yıl aradan sonra yine çocuklarımızla hep beraberiz. 1 Haziran çocuk gününde geçmiş yıllarda olduğu gibi çocukların doyasıya eğlenebileceği bir şenlik hazırladık. Onlar bizim canımız. Yarınları kazanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Biz çocuklarımızı dünyalı yetiştirirken, onların barışı inşa edecek, geleceği kuracak en önemli varlığımız olduğunu hep anımsamalıyız.”

Dünya Çocuk Günü’nün 1925’te başladığını, ancak Atatürk’ün iki yıl öncesinden 1923’te çocuklara bir gün armağan ettiğini de anımsatan Ahmet Yalçın Benli, “Biz tüm bu özel günlerde çocuklarımızın yanındayız, her gün, her an onlar için çalışıyor, okullarımıza özel bir önem ve destek veriyoruz” diye konuştu.

“Uçurtma şöleni” için heyecan dorukta

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan uçurtma şenliği için de heyecan dorukta… Rengârenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakacak çocuklar, 4 Haziran’daki bu etkinlik için saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda olacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 4. Halk Sürüşü de aynı gün, saat 16:30’da Belediye Bulvarı’nda toplanılarak başlayacak.