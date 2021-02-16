1 can kaybı, 16’sı yerel 23 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4784 olduğunu, 16’sı yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi’nden olduğunu belirtti.
16 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4784
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 482.118
Toplam Vaka Sayısı: 3105
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2483
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 601
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 20
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10