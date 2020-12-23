1 adet düzensiz göçmen teknesi tespit edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığına 23 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00 sıralarında iletilen bilgiye istinaden yapılan keşif ve devriye kapsamında, Güzelyurt Körfezi Gaziveren köyünün 7 deniz mili açıklarında 1 adet düzensiz göçmen teknesi tespit edilmiştir. Tekne içerisinde 14 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve bu şahıslar “T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında T.C. Sahil Güvenlik usurlarına denizde teslim edilmiştir.