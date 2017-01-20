Yıldızlara Barcelona yolu göründü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan U15 milli takımına müjdeli haber.

MHK’nın hakem seminerinde açıklamalarda bulunan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de desteğiyle geçtiğimiz yıl ilk kez katıldıkları Mediterranean International Cup (MIC)’a bu yıl da katılacaklarını açıkladı.

Geçen yıl Barcelona’da dünyanın ünlü kulüplerinin de aralarında bulunduğu ve çeşitli yaş kategorilerinde gerçekleşen MIC Cup’a CTFA Stars (KTFF Yıldızları) adıyla katılan U15 milli takımımız, bu yıl yapılan girişimler sonucu yine Barcelona’ya gidecek.

Turnuva 11-16 Nisan tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşecek.

Bu yıl 12’inci kez düzenlenecek olan MIC Cup’ta dünya çapında birçok oyuncu da geçmişte forma giydi. Lionel Messi, Fabregas, Pique, Neymar, Juan Mata, Oscar ve Sergio Busquets gibi oyuncular geçmişte bu turnuvada yer aldı.