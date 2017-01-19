Yeni golcü Dramme

GAÜ Çetinkaya ülkemize getirdiği Dramme’yi resmen renklerine bağladı. Eski futbolcularından tecrübeli isim Batshi’yi de yarın adaya getirtiyor

DRAMME TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ:

Barine Eko’nun boşluğunu doldurmak için forvet arayışlarını sürdüren GAÜ Çetinkaya son olarak getirdiği İbrahima Dramme’den memnun kalarak dün oyuncuyu resmen transfer etti. Sarı-kırmızılılar en son 2 sezon önce Çetinkaya forması giyen tecrübeli oyuncularından Batshi’yi yarın ülkemize getirterek gündemine alacak

Yabancı transferi konusunda çok titiz davranan GAÜ Çetinkaya, birçok isimi ülkemize getirip antrenman ve hazırlık maçlarında denemeye alırken son olarak getirdiği ve performansından memnun kaldığı Senegalli İbrahima Dramme’yi dün transfer etti. Dramme takımının dün oynadığı hazırlık maçında bir de gol kaydetti.

BATSHİ YARIN GELİYOR

Diğer bir yabancı kontenjanı için net karar vermeyen sarı kırmızılı, ekip denemeye aldığı diğer isimlere ilaveten eski futbolcusu Batshi Tshinozola Patrick’i yarın ülkemize getiriyor. 2011-2014 yılları arasında Çetinkaya forması giyen ve geçen sezon da Binatlı’da oynayan Batshi yönetim ile masaya oturacak.