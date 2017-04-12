Yeni Dodge Challenger SRT New York’ta tanıtıldı

Dodge Challenger SRT Demon, New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı.

Merakla beklenen modellerden biri olan yeni Dodge Challenger SRT Demon, dünyaca ünlü aktör aktör Vin Diesel’in sunumuyla New York’da tanıtıldı. Uzun bir bekleyişin ardından tanıtılan yeni nesil Demon, 2,3 saniyede 0-100’e hızlanabiliyor. Bu süreyle, Bugatti Chiron (2,4) ve Tesla’dan (2,3) daha hızlı bir seri üretim olduğunu gösteriyor. Challenger SRT Demon, 400 metrelik mesafeyi 9,65 saniye süreyle 225 km/s hızla geride geçebiliyor. Bu özellikler hızlamanın getirdiği G kuvvetinin de yüksek olmasını sağlıyor. Challenger SRT Demon’ın içinde saniyede 1,8 g kuvvetine maruz kalıyorsunuz. Demon, Guinness Rekorlar kitabına da kalkışta ön tekerleklerini 89 santimetre kaldırarak girmeyi başarmış. Tasarımı Hellcat modeli üzerine geliştirilen Demon’da hızlanmayı sağlamak için 97 parça değişikliği yapılmış. 840 beygir gücündeki otomobilin maksimum sürati 270’te sınırlandırılmış.

Şeytan

Otomobil fabrikadan tek koltukla çıkıyor. Ancak isteyen sipariş esnasında 1 dolar karşılığında başka bir koltuk daha ekleyebiliyor.