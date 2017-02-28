Yanlış anonsuyla ünlü Steve Harvey’den Warren Beatty’ye çağrı

Warren Beatty yanlış anons sonrası, “Size ne olduğunu anlatmak istiyorum. Zarfı açtım ve Emma Stone, La La Land yazdığını gördüm. İşte bu Faye’ye ve size uzun uzun bakmamın sebebiydi” dedikten sonra “Komik olmaya çalışmıyorum, Moonlight en iyi film” sözlerini eklemişti.