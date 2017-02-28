Yanlış anonsuyla ünlü Steve Harvey’den Warren Beatty’ye çağrı

2015 Kainat Güzeli’ni yanlış anons etmesiyle tanınan komedyen Steve Harvey, Oscar töreninde en iyi filmin adını yanlış anons eden Warren Beatty’ye “Ara beni” çağrısı yaptı.
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2015 yılında Kainat Güzellik Yarışması’nda birinciyi açıklarken yanlış anons yapan komedyen Steve Harvey, Oscar’daki yanlış anons skandalı sonrası Twitter’dan çağrı yaptı.
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Ünlü komedyen, dünkü Oscar töreninde en iyi filmi önce La La Land olarak açıklayıp ardından Moonlight olarak düzeltmek zorunda kalan Warren Beatty’ye “Ara beni” diye seslendi.
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Harvey attığı tweet’te, ”Ara beni Warren Beatty. Üstesinden gelmen için sana yardımcı olabilirim” dedi.
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Warren Beatty yanlış anons sonrası, “Size ne olduğunu anlatmak istiyorum. Zarfı açtım ve Emma Stone, La La Land yazdığını gördüm. İşte bu Faye’ye ve size uzun uzun bakmamın sebebiydi” dedikten sonra “Komik olmaya çalışmıyorum, Moonlight en iyi film” sözlerini eklemişti.
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Steve Harvey, 2015 Kainat Güzeli’ni açıklarken büyük bir hataya imza atmasıyla akıllarda kaldı.
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Ünlü şovmen, birinciyi Kolombiyalı Ariadna Gutierrez-Arévalo olarak anons etti.
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Birinciğini kutlayan Kolombiyalı yarışmacı tacını takıp, seyircileri selamlamaya gittiğinde sunucu yanlış anons yaptığını duyurdu.
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Yarışmanın jürisi tarafından uyarılan Harvey, Kolombiyalı yarışmacı Ariadna Gutierrez-Arévalo’nun ikinci olduğunu, yanlış anons yaptığı söyledi.
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Steve Harvey, “Size kartı gösterebilirim, bu tamamen benim hatamdı. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama yine de harika bir gece lütfen hanımefendilere yansımasın” ifadesini kullandı.
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Büyük bir hata yaptığını açıklayan ünlü şovmen birincinin Filipinli güzel Pia Alonzo Wurtzbach olduğunu açıkladı.