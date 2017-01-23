23 Ocak 2017

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Yakın Doğu, lidere diş geçiremedi: 76-64

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Yakın Doğu, lidere diş geçiremedi: 76-64
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda karşılaştığı lider Fenerbahçe’ye kaybederek liderlik şansını kaçırdı

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ozan Günen, Serdar Saraç

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 3, Quigley 19, Stricklen 15, Gruda 18, Lavender 17, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora, Esra Ural

Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 3, Bride 11,Vandersloot 15, Bahar Çağlar 8, Holingsvorth 15, Robinson 7, Olcay Çakır Turgut 5

  1. Periyot: 22-18

Devre: 40-33

  1. Periyot: 63-46

 

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı liderlik maçında Fenerbahçe’ye 76- 64 mağlup oldu.  YDÜ bu yenilgiyle birlikte ligde 3. mağlubiyetini almış oldu. Metro Enerji Arenada oynanan, mücadele gücü yüksek ve sert geçen maçta, Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda üstünlük sağlasa da Fenerbahçe son saniyelerde bulduğu üçlüklerle maçtan galip ayrıldı.  Maçın ilk basketi YDÜ’den Vandersloot’tan geldi. İlk periyotta ilk üç dakika 7-2 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile geçildi. Maçın ilk beş dakikası YDÜ’den Courtney Vandersloot ile Fenerbahçe’den Lavender düellosuna sahne olurken 5. dakika 15-10’luk skorla tamamlandı. Yakın Doğu periyotun bitimine 3 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi ancak sayı bulan sarı lacivertliler ilk periyodu 22- 18 önde tamamladı.  Yakın Doğu rahat hücum etme imkanı bulduğu ikinci periyotta 7-0’lık seri yakalayarak skoru 3. dakikada 25-24 lehine çevirdi. Periyotta Vandersloot aralardan geçerek boş turnikeler buldu. Pota altını etkili kullanmaya başlayan Fenerbahçe bulduğu sayılarla periyodu 40- 33 önde kapadı. Üçüncü periyoda iyi savunmayla başlayan Fenerbahçe 3. dakika dolmadan farkı 11 sayıya (46-35) çekti. Alan savunmasına dönen Yakın Doğu Bahar ve Robinson’la sayı üretse de 5. dakikayı 13 sayı geride geçti. (51- 38) Fenerbahçe 23-13’lük periyot skoruyla dördüncü çeyreğe 63-46 önde girdi. Yakın Doğu maçın bitimine 7 dakika kala pick and roll hücumlarıyla farkı 8 sayıya (65-57) düşürdü. Fenerbahçe’nin faul hakkının dolmasıyla YDÜ 6 dakika kala çizgiye gitmeye başladı, 5 dakika kala skor 65-58 oldu. Fenerbahçe 4 dakikalık aradan sonra skor buldu. Son üç buçuk dakikaya 68-62’lik skorla girildi. İki buçuk dakika kala Yakın Doğu’dan McBride’ın fast-break sayısı ile fark 4 sayıya düştü: 68-64. Yakın Doğu hücumunda hakemler Vandersloot’un ayağına istem dışı çarpan topa ihlal kararı verdikten sonra 01:14 kala Quigley’in üçlüğü ile Fenerbahçe 7 sayılık (71-64) avantaj yakaladı. 49 saniye kala bir üçlük daha bulan Fenerbahçe sahadan 76-64 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de Quigley 19, Stricklen 15, Gruda 18 ve Lavender 17 sayıyla galibiyette önemli rol üstlenirken YDÜ’de Vandersloot ve Holingsvorth’ün 15’er sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi

 

Basketbol

 

TKBL Puan Durumu

Takım                                     O             G             M            A             Y              P

1.FENERBAHÇE                     14           13           1             1050      826         27

2.YAKIN DOĞU Ü. 14           11           3             1036      831         25

3.GALATASARAY                  14           11           3             1082      924         25

4.BELLONA AGÜ                  14           10           4             961         896         24

5.BEŞİKTAŞ                           14           8             6             948         931         22

6.İSTANBUL Ü.                      14           7             7             992         1019      21

7.HATAY BŞB.                       14           7             7             1002      964         21

8.MERSİN BŞB                      14           7             7             954         1025      21

9.ADANA ASKİ                     14           6             8             961         979         20

10.TT OSMANİYE                  14           4             10           939         1075      18

11.MBK DOĞUŞ H.              14           4             10           910         1043      18

12.BOTAŞ                             14           5             9             868         922         18

13.GİRNE Ü.                          14           3             11           958         1066      17

14.CANİK BLD.                     14           2             12           894         1054      16

 

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