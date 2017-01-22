Surlariçi’ne “Gündüz” geldi

AKUSTİK GECE: Köşklüçiftlik’ten Surlariçine taşınan Barfly, Arda Gündüz’ün akustik programıyla eğlenceyi ve müziği doyasıya yaşattı
Uzun süredir Köşklüçiftlik’te hizmet veren Barfly, Surlariçi’ndeki Mısırlızade Sinemasının yanında bulunan yeni yerine taşındı. Önceki akşam Arda Gündüz’ün sahne aldığı geceyle yeni mekanın açılışını yapan Barfly, konuklarına akustik şarkılar eşliğinde müzik dolu bir gece yaşattı.
Arda Gündüz’ün seçkin ve güzel repertuarıyla eğlenceyi doyasıya yaşayan konuklar hafta sonu yorgunluğunu Arda Gündüz şarkılarıyla attı. Eğlenceyi akustik programıyla keyifli hale getiren Arda Gündüz eğlence severlere yeni mekanın da farklı eğlence sunuyor.
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