Sergen Yalçın’ın dört dörtlük Kayserispor’u

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Çaykur Rizespor engellerini kayıpsız geçerek son dört maçta 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekipte yüzler gülüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından Spor Toto Süper Lig’de çıkış yakalayan ve son dört maçını kazanan Kayserispor’da yüzler gülüyor.

Kayserispor, devre arasında takımın başına getirilen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakaladı. Ligin 16 haftalık ilk bölümünde 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Sergen Yalçın yönetimindeki son 6 maçta 13 puan alarak yükselişe geçti.

Yalçın yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir’e deplasmanda 5-0 kaybeden, sonraki hafta ise yine dış sahada Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, ardından adeta kabuk değiştirdi.

Ligde son 4 maçta Fenerbahçeyi 4-1, Galatarasay’ı 2-1, Bursaspor’u 2-0 ve Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup eden Kayseri ekibi, puanını 25’e yükselterek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Ligin ilk yarısında 14 gol atabilen ve maç başı 0,87’lik bir gol ortalaması tutturan Kayserispor, ikinci devrede rakip fileleri 6 maçta 12 kez havalandırırken, 2 gol ortalamasına ulaştı.

“Bugünlerde tüm ilkleri yaşıyoruz”

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldıkları galibiyetlerle moral bulduklarını ve oynadıkları iyi futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini topladıklarını söyledi.

Kazandıkları bu ivmeyi devam ettirerek ligde bulundukları sıkıntılı bölgeden bir an evvel uzaklaşmayı hedeflediklerini belirten Bedir, şunları kaydetti:

“Bu takım birinci yarıda 12 puan toplamıştı, ikinci yarıda ise 5 maçta 13 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi üç şampiyon takımı üst üste hiç yenmemiş. Bu takım bunları başardı. Bugünlerde tüm ilkleri yaşıyoruz. Ama şımaracak, ayaklarımızın havada olmasını gerektirecek bir şey yok. Daha 12 maç var. Lige maç maç bakıyoruz. Bu kadar maç kazanmamıza rağmen bulunduğumuz yer hala sıkıntılı bir bölge. Bu formumuzu, grafiğimizi, ritmimizi devam ettirerek bir an evvel sıkıntılı bölgeden uzaklaşmak istiyoruz.”

“Keyif veren bir oyun anlayışımız var”

Bedir, sıkıntılı bir bölgede olmalarına rağmen oyunu çirkinleştirmeyen göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını dile getirdi.

Güzel futbolu ve çıkışlarını sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini vurgulayan Bedir, şu ifadeleri kullandı:

“Gerek biz gerek hocamız gerek futbolcularımız futbolu spor, kardeşlik organizasyonu olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda da aynı mantıkla oynuyoruz. Taraflı tarafsız herkesin söylediği şey keyif veren bir oyun anlayışımız var. İleriye umutla bakıyoruz, umutla bakmamız için çok sebep var. İnşallah, oynadığımız oyun ve futbol anlayışımızla bulunduğumuz yerden uzaklaşırız. Kısa sürede Kayserispor’u layık olduğu yere taşımak istiyoruz.”