Saner: Sosyal Sigortalar Dairesi asla batmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin “battı” diye anılmasının yanlış olduğunu söyledi, alınan tedbirlerle dairenin dünden daha güçlü olduğunun altını çizdi

12 PRİM 13 MAAŞ: İşveren ve çalışandan toplam 12 prim alan ancak, emekliye 13 maaş ödeyen Sosyal Sigortalar’ın toplam borcu 240 bin TL olarak açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, borcun 140 bin TL’sinin bankalara, 100 bin TL’sinin de, İhtiyat Sandığı’na olduğunu söyledi

BATMAZ: Saner: Daire battı batıyor diye feryatlar neden yapılıyor, anlam veremiyorum. Kendi kurumlarımıza zarar vermek için her türlü işi yapmayı seviyoruz. Aktif sigortalı sayısı Mayıs 2015’te 84 bin 793 iken aldığımız tedbirler sayesinde Aralık sonunda 92 bin 917’ye çıktı

BORÇ 240 MİLYON TL: Saner: Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bankalara 140 milyon TL, bunun yanında da 100 milyon TL artı faizi ile İhtiyat Sandığı’na borcu var. Faizleri saymazsak bugün itibari ile Sosyal Sigortalar Dairesi’nin toplamda 240 milyon TL borcu var

Duygu ALAN

Sosyal sigorta primi yatıranların sayısı, alınan tedbirler sayesinde, 2016 yılı içerisinde yaklaşık 8 bin kişi arttı.

İşveren ve çalışandan toplam 12 prim alan ancak, emekliye 13 maaş ödeyen Sosyal Sigortalar’ın toplam borcu 240 bin TL olarak açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, borcun 140 bin TL’sinin bankalara, 100 bin TL’sinin de, İhtiyat Sandığı’na olduğunu söyledi.

Havadis’e konuşlan Ersan Saner, 13’üncü maaşı kesme niyetleri olmadığını ancak, 12 prim yatırılıp, 13 maaş ödeyen bir kurumun açık vermesinin normal olduğuna dikkat çekti. Açık vermeyecek şekilde kurumun dizayn edileceğini belirten Saner, “Kimse aksini düşünmesin. Sosyal Sigortalar Dairesi, batmaz. Emeklilik sistemi tamamen bu kurum üzerine tesis edildi. Gereğini yapıyoruz” dedi.

“Sosyal Sigortalar Dairesi’nin toplam borcu 240 milyon TL”

Soru: Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali yapısı nedir? Dairenin güncel borç miktarı ne kadardır?

Saner: Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bankalara 140 milyon TL borcu olduğunu, bunun yanında da 100 milyon TL artı faizi ile İhtiyat Sandığı’na borcu olduğunu söyledim. Faizleri saymazsak bugün itibari ile Sosyal Sigortalar Dairesi’nin toplamda 240 milyon TL borcu var. Hiç parmağımın arkasına saklanmadım. Her 3 aylık ödemelerde artı veriyoruz. Bunun nedeni de işverenlerin ödemelerini 3 ayda bir yapmasıdır. Dolayısıyla burada verdiğimiz artıların yanında normal aylarda da işveren katkısı olmadığı için bazen eksiye düşüyoruz. Bundan dolayı da borçlanmak zorunda da kalabiliyoruz.

Ancak 140 milyon TL aylık senetler olduğu için biz, bu aylık senetleri sanki de her ay yeniden 140 milyon TL borçlanıyormuşuz gibi tekrar dolduruyoruz ve işleme koyuyoruz. Tabi bunların süreleri fark ediyor. Bu Bakanlar Kurulu’ndan yazılar alındığında bazen gazetelerde Sosyal Sigortalar Dairesi, 90 milyon, 70 milyon borçlandı diye yazılabiliyor.

“Niyetim 13’üncü maaşı kaldırmak değil”

Soru: Peki bu borç nasıl kapatılabilir?

Saner: İhtiyat Sandığı Dairesi’nden 2008 yılında borç alındı. Yanlış mı yapılarak borçlanıldı? Olabilir. Ancak bir başka hükümeti karalayarak elime bir şey geçmez. Benim buradaki amacım üzüm yemektir. Bu para bir şekilde borçlanılmıştır. Ben karalar bağlayıp, şikayet etmek için değil bu borcu düzeltmek için görevlendirildim.

Dolayısıyla buna odaklanmam gerekir. Bu borcun kapanması için ne yapılması gerektiği yönünde bir takım tespitler yaptım. Benim niyetim 13’üncü maaşı kaldırmak değil ben sadece tespit yaptım. Ben 12 prim topluyorum, 13 maaş ödüyorum. Bu kurum bu pirimi ya bir şekilde toplayacak ya bu pirimi sübvanseye etmesi gerekecek ya da bu parayı ödeyemeyecek.

Veya çalışan kişi sayısını, emekli ödeyen kişi sayısına 1’e 3’lerden 1’e 4 rakamlarına çekecek. Yani 4 çalışan 1 emekliyi ödeyecek noktaya çekecek.

Maaşı kesemeyeceğimize göre, 13’üncü maaşları kesme niyetimiz olmadığına göre, primin esas kazançlar üzerinden yatırılmasını sağlayamadığımız sürece bunlar hep faktör olarak önümüzde durmaya devam edecek. Tarihte 13’üncü maaşı 15 gün önce ödeyen ilk bakanlık olduk.

“Sosyal Sigortalar Dairesi asla batmaz”

Soru: Sürdürülebilir bir yapı söz konusu mudur? Vatandaş, primlerini gönül rahatlığı ile yatırabilir mi?

Saner: Asla da batmaz. Çünkü 2008’den sonra devlette çalışan herkes dahil olmak üzere artık herkes Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşını alacak. İhtiyat Sandığı Dairesi’nden de emekli ikramiyesini alacak. Daire battı batıyor diye feryatlar neden yapılıyor, anlam veremiyorum. Ama ülkede maalesef kendi kurumlarımıza zarar vermek için her türlü işi biz yapmayı seviyoruz.

Aktif sigortalı sayısı Mayıs 2015’te 84 bin 793 iken aldığımız bir takım tedbirler sayesinde bu rakam bugün (31 Aralık 2016) 92 bin 917’ye çıktı. Neden? Af Yasası çıkardık ve şuan 4 binin üzerinde müracaat var. 4 binin üzerinde kişi bu aftan faydalandı. 2.54 çalışan 1 sigortalıyı ödüyordu.

Aktif sigortalı sayısının artması ile 2.63 çalışan 1 sigortalıyı öder yaptık. Bu rakam Ocak ayında 2.75’e vuracak. Adım adım 3’e çıkıyoruz.

“Çalışma izinleri artık karta geçiyor”

Soru: Denetimler hangi noktada? Denetim mekanizmasının doğru ve yeterli şekilde işlediğini söyleyebilir miyiz?

Saner: Üzülerek ifade ediyorum ki ülkede çalışan sayısı ve sigorta primi yatıran sayısını oranladığımda birçok kişinin de sigorta yatırmadığını görüyorum. Benim bakanlığıma bağlı 4 dairenin toplam 67 müfettişi var. Eğer ben bu 67 müfettiş ile bütün ülkeyi denetleyebileceğimi söylesem bu doğru olmaz. Her ilçeye 3 müfettiş düşüyor. 3 müfettiş ile 5 ilçede neyi denetleyeceğim. Ama yeterli personelin olmaması denetleme yapılmayacağı anlamına da gelmez. Bugüne kadar bu böyleydi ama artık böyle olmayacak, değişecek. Çok yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çalışma izinleri artık karta geçiyor. Bu kartla her şey bakanlık kontrolünde olacak.

Sosyal Sigorta’yı da İhtiyat Sandığı’nı da Çalışma Dairesi’ni de kontrol altına alabileceğim. Çalışanın nerede, ne zaman, hangi koşullarda çalıştığını, nerede yatırım yaptığını bu sistem sayesinde cep telefonumdan görebileceğim. E-Devlet süratle hayata geçirilecek ama biz bir an önce E-bakanlığı hayata geçirmek için uğraşıyoruz.

Soru: 2017’de projeler nelerdir? Çalışma hayatında reform niteliğinde adımlar atılacak, düzenlemeler yapılacak diyebilir miyiz?

Saner: İstihdamı Destekleme Fonu’ndan yaptığımız katkılar var. Yani 18-35 yaş, genç nüfusa verdiğimiz katkı ki yeni yılda bunun bir yeni projesi var. Tam 5 milyon 800 bin TL’yi 18-35 yaş arası gençlere katkı olarak işverenlere ödeme yapacağız. Bunun kriteri çalışan 18-35 yaş arasında olacak, ilk kez yaşam hayatına başlayacak, ilgili şirket o dönemde personel çıkarmamış olacak ve yatırımları tam olmuş olacak. Her türlü sistemi yatırıma özendirmeye ve gençlerimizi desteklemeye çalışıyoruz. 2017’nin ilk çeyreğinde bu proje hayata geçecek. 5 yıllık planda 30 milyon TL’ye varan ödemeler de taahhüt edebiliyoruz. Fiziki projelerimizde en büyük projemiz Huzur Evi projesi olacak. Lapta’da 150-200 kişi kapasiteli bir huzur evi yapmak istiyoruz.

Bütün finansmanı var. 2017’nin ilk günlerinde son bir teknik gezi yapıp bu konuda bir yarışma projesi neticesinde kendi mühendislerimizle neler yapılabileceğini herkese göstereceğiz. Madde bağımlıları için bir Rehabilitasyon Merkezi projemiz var. Bunun da kaynağı 10 milyon TL ve zaten bütçemize konuldu.

Bakanlık binası Sosyal Sigortalar Dairesi binası ve İhtiyat Sandığı Dairesi binası bizim. Binalarımızın 4’ü kiradır. Bunların da çok ciddi kira gideri var, bu kira giderlerinden kurtulmak için Bakanlığın tüm birimlerini içerisinde ihtiva edecek, her türlü konferans ve toplantı imkanlarını da sağlayacak, hatta katlı otoparklarının olacağı bir bakanlık projesi düşünüyoruz. Bunun da kaynağı hazır. Bakanlık binası için ulusal proje yarışması olacak.

Karpaz’da 18 yaş üstü engelli vatandaşlara hizmet verecek yeni bir bina inşaatına başlayacağız. İskele merkezde 4 tane dairemizin birlikte hizmet verebileceği başka bir kompleks projemiz var. Bunun da kaynağı hazır. Bunların yanında 18 yaş üstü engelliler için 2 minibüs ihalesine çıktık. Kadın sığınma evi projelerimizden birinin en az birini de bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şuan için her konuma hazırlıklıyız ama bakanlık olarak otel konusunda net bir projemiz yok.

12 bin işsiz var

Soru: Ülkede işsizlik ne boyutta? Dünya standartlarına göre KKTC işsizlikte hangi noktada?

Saner: DPÖ verilerine göre bu ülkede 9 bin 500 işsiz var ama ben buna 12 bin diyorum. Çünkü DPÖ bu sayımı yaparken 3 bin 500 çağ nüfusunu koymadı.

O zaman ya lisedeydi üniversiteye başladı ya üniversitedeydi hayata atıldı. Çalışan nüfusa göre ülkede işsizlik yüzde 7 civarında bu da dünyada kabul edilebilir bir rakamdır. Kötü olan 18-35 yaş arasında işsiz sayısı neredeyse 9.9 oranında. Yerel iş gücünü destekle projemizin nedeni de budur.

Asgari ücret bu ay…

Soru: Asgari ücret ne zaman tespit edilecek, bakanlığın bu konuda duruşu nedir?

Saner: Ocak ayı itibari ile asgari ücreti belirleyeceğiz. Bizim çalışmalarımız var. Fakat takdir edersiniz ki bu çalışmada bakanlık tek başına değil. Ancak niyetimiz 2 binli rakamları bulmak. Asgari ücret en temel yapılan işe ödenen ücrettir.

Biz hep herkese ödenecek rakam olarak görüyor ve sanki asgari, ücret artmazsa o sektörlerde çalışan kişilere artış vermeme zorunluluğu var. Oysa bu artışı hayat pahalılığına göre yapabilmemiz lazım. Geçen yıl asgari ücrette yaptığımız artışta hayat pahalılığını yansıtmıştık. Bu yıl da en az onu yansıtacağız.