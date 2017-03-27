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27 Mart 2017

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Sağ ayağı bileğinden koptu

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Sağ ayağı bileğinden koptu
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Güzelyurt-Kalkanlı bölgesinde dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada 10 yaşındaki Erdem Hırka’nın sağ ayağı bileğinden koptu. Muharrem Kural, dün öğleden sonra traktörü ile portakal bahçesini çapalıyordu. Erdem Hırka, Kural’ın kullandığı traktörün çamurluk kısmında otururken dengesini kaybedip traktörün arkasına düştü, o esnada traktörün arkasında takılı olan çapa makinesi Erden Hırka’nın sağ ayağını bileğinden kopardı. Kaza’nın ardından 10 yaşındaki Erdem Hırka Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hırka’nın ameliyata alındığı öğrenildi.

 Bahadır AYNA

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