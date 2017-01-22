RTÜK dizilere ceza yağdırdı

RTÜK, izlenme rekorları kıran İçerde, Anne, Arka Sokaklar, Kırgın Çiçekler ve Kalbimdeki Deniz dizilerine ceza yağdırdı

Popüler dizilere RTÜK’ten ceza yağdı. RTÜK, izlenme rekorları kıran İçerde, Anne, Arka Sokaklar, Kırgın Çiçekler ve Kalbimdeki Deniz dizilerine, çocuk istismarına yol açtıkları, çocukların ve gençlerin gelişimine olumsuz etki ettikleri gerekçesiyle ceza kesti. Bu 5 dizi için oy birliğiyle kesilen cezaların toplam tutarının 2 milyon liraya yakın olduğu öğrenildi. Rekor ceza ise, 510 bin lira ile ATV’nin “Kırgın Çiçekler”ine kesildi.

ANNE DİZİSİNE 350 BİN LİRA ‘MELEK’ CEZASI

Star’ın izlenme rekorları kıran Anne dizine RTÜK’ten ceza çıktı. RTÜK, dizideki şiddet ve diğer bazı sahnelerin dizide Melek karakterini canlandıran çocuk yıldız Beren Gökyıldız’ı gerçek hayatta da olumsuz etkileyeceğini savundu. RTÜK, bu dizinin ‘çocuk istismarına’ yol açtığını dile getirdi ve Star’a 270 bin lira ceza kesti.

“İÇERDE” DE CEZALANDIRILDI

Show TV’nin iddialı dizisi “İçerde”nin 28 Kasım’da yayınlanan bölümü cezaya neden oldu. Dizide, argo sözcüklerin kullanıldığı, işkence ve şiddet görüntülerine yer verildiği belirtilerek, dizinin, çocuklara uygun akıllı işaret kullanmaması yayın ihlali olarak değerlendirildi. Kesilen ceza miktarı 380 bin lira.

ARKA SOKAKLARA DA CEZA

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar da RTÜK cezalarından nasibini aldı. Dizinin 23 Kasım’da yayınlanan bölümünde “eniştesinin tacizine uğrayan küçük kız çocuğu” sahnesinden dolayı ceza verildi. Bu sahnenin, çocukların yakınlarına karşı güven sarsıcı olduğu ve hem çocuk oyuncu hem de izleyici çocuklar üzerinde olumsuz etki bırakacağı savunuldu. Bu diziye 435 bin lira ceza kesildi.

ATV’NİN “KIRGIN ÇİÇEKLERİ” DE CEZAYI YEDİ

ATV’nin popüler dizilerinden Kırgın Çiçekler’e de, tıpkı “Annem” ve “Arka Sokaklar” dizilerinde olduğu gibi “çocuk istismarına yol açıyor” gerekçesiyle oy birliğiyle ceza kesildi. Dizinin 5 Aralık’ta yayınlanan bölümünde, saplantılı bir kadının bir bebeği boğması sahnesi cezaya konu oldu. Boğma anı gösterilmemesine karşın bu olgunun bile çocuklar üzerine olumsuz etki yaratacağı savunuldu. 510 bin liralık rekor para cezasıyla cezalandırıldı.

“KALBİMDEKİ DENİZ” DE CEZA ALDI

Fox TV’nin sevilen dizisi “Kalbimdeki Deniz” de, çocuk ve gençlerin gelişimine olumsuz etki gerekçesiyle para cezası kesildi. Kocası tarafından şiddet görüp sokağa atılan kadının çocuklarıyla birlikte verdiği mücadelenin anlatıldığı dizinin 3 Aralık’ta yayınlanan bölümünde şiddetin teşvik edildiği ve normalleştiği algısı yaratıldığı savunuldu, 315 bin lira ceza verildi.