PRESTİJ’in İlk Konuğu Gül Konuralp

Radyo Havadis’in Merakla Beklenen Programı PRESTIJ’in İlk Konuğu Gül Konuralp oldu.

18 Ocak Çarşamba günü saat 12:15’te ilk bölümü yayınlanan programın ilk konuğu Sağlık Sektöründen oldu. Prestij aynı zamanda internet üzerinden canlı olarak da izlendi. İş dünyasının nabzının tutulduğu programda her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor.

Sedar Şengül’ün hazırlayıp sunduğu programın ilk konuğu sağlık sektöründe Yılın En İyi İş Kadını seçilen Gül Konuralp oldu. Büyük ilgi gören ilk program, dinlenme ve izlenme rekorları kırma yolunda bir başlangıç yaptığının sinyallerini veriyor.

Oldukça renkli geçen programda Sedar Şengül’ün sorularına Gül Konuralp’ten sıcak ve dobra cevaplar geldi. Kendisini daha yakından tanıma fırsatı bulduğumuz Konuralp, Türkiye’nin en büyük sağlık grubundan Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’ne nasıl geldiğini çarpıcı bir şekilde anlattı.

Tüp Bebek alanında ilklerin temsilcisi olan Doç.Dr.Savaş Özyiğit’in 2001 yılında Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’ni kurarak Kıbrıs’ta açılan ilk Tüp Bebek Merkezi olduklarını bizlere hatırlattı.

Çok yakında hayata geçecek olan yeni hastane projelerini heyecan ve mutlukla anlatan Konuralp, Elit Hospital’da en ileri teknolojilerin kullanılacağını ve kendi alanında en iyi hekimlerle çalışacaklarını ve çok önemli bir fark yaratacaklarını anlattı.

PROGRAMIN TEKRARINI AŞAĞIDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ