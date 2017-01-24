Pasif intihar ile eşdeğer…

Biraz Trump’dan yana umutluydum ama nafile.

İlk gün performansı oldukça zayıf çıktı.

Yemin konuşmasında sağa-sola çattı, sonra gidip koltuğa oturdu ve Obama’nın sağlık reformunu iptal etti falan.

Tüm bunlar karşısında dolar düşe düşe 0.5 kuruş bile düşmedi.

Düşer gibi oldu, sonra yine şaha kalktı.

Ve ortaya çıktı ki mesele dolarda değil Türk Lirası’ndaymış.

Türk Lirası’nın sefaletinde.

Başkalarında kusur aramaya gerek yok.

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Benim Trump’tan medet umduğum gibi “dolarlarınızı bozdurun, Türk Lirası’na sahip çıkın” kampanyasından medet umanlar da “sükut-u hayale” uğradılar.

Dolarını bozdurana indirimli mezar taşından, dolarını bozdurana bedava döner kampanyalarına kadar işi abartanlar da oldu, sonra isimleri FETÖ ile alınanlar, sayfa sayfa ilanlar verdiler “biz da milyon dolarlarımızı bozduk” diye.

Ama onlar da nafile.

Türk Lirası’nın durumu o kadar vahimmiş ki böylesi “psikolojik” atkarsiyonlar da işe yaramadı.

Geriye kaldı, ekonomi bilimi mucibince mücadele.

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Türkiye’de doların yükselişiyle ilgili Merkez Bankası müdahale yapıyor, piyasaya dolar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet toplantı üstüne toplantı yapıyor ve milyarlarca Türk Liralık teşvik paketleri hazırlıyor.

Üretimi artırmak için teşvikten öte nerdeyse hibe paralar dağıtacaklar.

Yani anlayacağınız, çalışıyorlar.

Türk Lirası kullanan ve doların artışından mağdur olan milyonları korumak için çalışıyorlar.

Peki ya bizde?

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“Ey vatandaş gelirin hangi para birimindeyse onunla borçlan” gibisinden artık bayağılaşmış veciz lafların arkasına saklanıyor bizimkiler.

Duyan da zannedecek ki on binlerce çalışan maaşlarını euro ya da sterlin üzerinden ödeniyor.

On binlerce küçük esnaf satışlarını euro ya da sterlinle yapıyor.

90 bine yaklaşan üniversite öğrencilerin içindeki 60 bin Türkiyeli öğrencilerin aileleri dolar kazanıyorlar ya kiralar sterlin okul harçları dolar.

Farkında değiller ki dolar arttıkça öğrenci kaybedeceğiz.

Dolar arttıkça kendi cebimizden kaybedeceğiz.

Farkında değiller ki bu işin sonu iflas ve işsizliktir.

Farkında olsalar kıllarını kıpırdatırlardı.

Böylesine kayıtsızlık pasif intihar ile elşdeğerdir…